Taranto, picchia e sequestra la fidanzata: arrestato un 26enne

Ha aspettato che il fidanzato si addormentasse per scappare: è successo a una donna a Taranto, vittima di violenza da parte di un ventiseienne che è stato arrestato nella sua abitazione con l’accusa di lesioni personali, minaccia e sequestro di persona. La donna si è presentata al pronto soccorso del Santissima Annunziata dopo essere tornata a casa nel corso della mattinata di venerdì 9 febbraio, agitata e con contusioni sul mento e sul collo. Ha subito raccontato quanto avvenuto alla sorella, che ha quindi denunciato l'accaduto alle forze dell’ordine. I poliziotti, in seguito alla segnalazione, si sono recati sia al pronto soccorso per ascoltare la vittima sia nell'abitazione dell'uomo, dove poi è stato fermato.