Reggio Emilia, detenuto picchiato e torturato in carcere: diffuso il video del pestaggio

Picchiato per quasi 10 minuti

Il filmato mostra quasi 10 minuti di un pestaggio avvenuto in due fasi: prima nel corridoio, poi sulla porta della cella. Qualcosa di "brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto", aveva scritto il Gip Luca Ramponi che a luglio ha emesso un'ordinanza di interdizione dal servizio per 10 indagati. Il detenuto era appena uscito dalla stanza del direttore, dopo aver avuto una sanzione di isolamento per condotte che avevano violato il regolamento. Mentre si dirigeva verso le celle, le telecamere riprendono come sia stato incappucciato, sgambettato e poi colpito mentre è a terra. L'uomo viene sollevato a mezz'aria, quindi denudato, prima di essere condotto verso la cella e nuovamente percosso. Sarebbe rimasto lì per oltre un'ora, nonostante le richieste di aiuto. A quel punto, secondo quanto ricostruito, il tunisino avrebbe rotto il lavandino della cella per cercare di attirare l'attenzione, cominciando a ferirsi coi cocci: le immagini mostrano il corridoio davanti alla cella che si allaga di sangue. Dopo circa un'ora sono intervenuti un medico e un altro detenuto a soccorrerlo.