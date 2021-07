Pestaggi in carcere a Santa Maria Capua Vetere, i nuovi video shock

Pubblicati altri video sui fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020, giorno in cui all’interno del penitenziario si consumarono pestaggi e violenze ai danni dei detenuti, come documentato dai filmati delle telecamere di sorveglianza del carcere (IL VIDEO - LA TESTIMONIANZA - LE SOSPENSIONI - LE MISURE CAUTELARI).

I nuovi video

Nei video, pubblicati dal Corriere della Sera (VIDEO), si vede un detenuto buttato per terra sulle scale, rialzato a forza e colpito. Un altro sviene e viene soccorso con estrema calma. C'è anche una persona reclusa trascinata per terra mentre in un altro frame i detenuti sono in ginocchio con la faccia rivolta al muro mentre partono i colpi con i manganelli.

Il racconto di un ex detenuto

"Mi sono rivisto, ero quello con la tuta grigia e la maglia nera picchiato sulla scala, che cade e perde anche una scarpa mentre viene fatto salire a forza". È il racconto di un ex detenuto, che ha rivissuto l'incubo del pestaggio subito attraverso le immagini diffuse dagli organi di stampa. L'uomo è stato scarcerato poco dopo quelle violenze e ha denunciato l'accaduto. "Nonostante fossi disperato e piangessi, - ha dichiarato - l'agente continuava a darmi schiaffi. Poi ho preso altre botte mentre continuano a salire. Mi ripetevano: 'da oggi comandiamo noi. Hai capito? Sono stati momenti terribili, assurdi, che ancora oggi faccio fatica a credere che siano successi". L'uomo è stato tra i pochi dei circa 300 detenuti del Reparto Nilo pestati ad aver denunciato quasi subito i fatti alle autorità. Qualche giorno dopo le violenze, il 10 aprile è stato scarcerato e posto ai domiciliari a Castel Volturno, dove ha parlato con i carabinieri raccontando gli abusi patiti in carcere.