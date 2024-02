Vittorio Emanuele di Savoia, camera ardente alla Reggia di Venaria

È stata allestita nella cappella di Sant'Uberto, parte del complesso della Reggia di Venaria Reale, la camera ardente di Vittorio Emanuele di Savoia. La bara del figlio dell'ultimo sovrano italiano Umberto II, è stata accompagnata dal figlio, Emanuele Filiberto, che si è fermato in raccoglimento accarezzandola.

Appoggiato a terra su un tappeto davanti all’altare, coperto da una composizione di rose bianche, blu e rosse a formare il simbolo della casata, il feretro è avvolto da uno stendardo con lo stemma reale. Ai suoi piedi due composizioni di fiori, una della vedova, Marina Doria, l’altra di Emanuele Filiberto, della moglie Clotilde e delle principesse Vittoria e Luisa. Intorno all’altare, le corone delle delegazioni di Spagna e Scandinavia degli ordini dinastici della casa reale di Savoia, una composizione di fiori bianchi dei reali del Belgio, e numerosi cuscini inviati dai movimenti monarchici di tutta Italia. Seduti di lato, al fianco del feretro, il principe Emanuele Filiberto, Serge di Jugoslavia con la sorella Elena e il marito, Stanislas Fougeron.

L'omaggio al figlio dell'ultimo sovrano di Casa Savoia Umberto II

A più riprese il principe Emanuele Filiberto si è alzato per salutare e stringere le mani delle decine di persone, alcune con la bandiera del Regno d’Italia sulle spalle, che dall’apertura della camera ardente stanno sfilando per rendere omaggio a Vittorio Emanuele. Tra le personalità che già si sono recate in visita l’ex europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, che ha ricordato il principe di Napoli come “persona intelligente, preparata, colta e soprattutto molto onesta che ha saputo mantenere un atteggiamento dignitoso anche nei confronti di attacchi che non meritava”.