Il Passante di Milano chiude per lavori dal 28 luglio al 24 agosto

Il Passante ferroviario di Milano resterà fermo per quasi un mese. Rfi ha infatti annunciato la chiusura per lavori dell'infrastruttura tra Rogoredo e Certosa dal 28 luglio al 24 agosto. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i treni seguiranno percorsi alternativi che si sostituiscono alla tratta sotterranea urbana, utilizzando in qualche caso anche la metropolitana milanese e i mezzi pubblici dell'Atm senza biglietto aggiuntivo rispetto a quello ferroviario.

In particolare non saranno servite le stazioni in galleria di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria e quella in superficie di Segrate. Le linee coinvolte sono la S1, S5, S6 ed S13.