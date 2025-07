Morta Jenny Corrò, campionessa di body painting: aveva 41 anni

Campionessa di body painting o pittura del corpo, una forma d'arte che consiste nel dipingere il corpo umano con colori, spesso per scopi ornamentali, artistici o rituali, Jenny Corrò è morta all’età di 41 anni. Originaria di Mira, comune di circa 37mila abitanti, in provincia di Venezia, lascia una figlia ancora adolescente. A stroncarla, il 16 luglio, un tumore che le era stato diagnosticato solamente pochi mesi fa. Lo conferma, tra gli altri, “ La Nuova Venezia ”.

La passione per il disegno e la pittura

Considerata la “donna che colorava il mondo” aveva un discreto seguito sui social network dove, spesso, postava il risultato del suo lavoro artistico. Come detto, era una body painter ed una make up artist tra le più apprezzate nel nostro Paese. Diplomata presso la scuola di grafica pubblicitaria di Mestre, Corrò aveva scelto di seguire da vicino la propria sfrenata passione per il disegno e la pittura. Specializzatasi, appunto, nel body painting e nel belly painting, ha ottenuto traguardi significativi tra il secondo posto a livello mondiale nell’ambito del make up sfx. E’ stata anche vice-campionessa italiana nella categoria Open team due anni fa. I funerali dell’artista sono in programma sabato 19 luglio alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale San Marco Evangelista di Mira Porte.