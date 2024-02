Protesta trattori, salta manifestazione a Roma. Agricoltori a Sanremo

Annullata la grande manifestazione che era stata indetta per oggi al centro della capitale: ci sarà una delegazione di 4 trattori, che faranno tappa al Colosseo. La decisione, è stato spiegato, è stata presa perché non si vuole “incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto dai cittadini”. Per stasera, comunque, è confermato il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. La protesta non si ferma e punta sull’avere visibilità a Sanremo, anche se nessun delegato dovrebbe salire sul palco dell’Ariston ascolta articolo

È stata annullata la grande manifestazione degli agricoltori che era stata indetta per oggi al centro di Roma. Il movimento Riscatto agricolo, che aveva lanciato un "ultimatum" al governo con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha detto che nella capitale ci sarà una delegazione di 4 trattori, che partirà intorno alle 10 dal presidio su via Nomentana e dovrebbe fare tappa al Colosseo. La decisione, è stato spiegato, è stata presa perché non si vuole “incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto da tutti i cittadini”. Ma qualcuno parla anche di un'apertura del governo per un incontro. Per stasera, comunque, è confermato il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. La protesta, quindi, non si ferma. E punta sull’avere visibilità a Sanremo, anche se nessun delegato dovrebbe salire sul palco dell’Ariston (LO SPECIALE SUL FESTIVAL).

La protesta a Sanremo Sono una decina i trattori arrivati nelle scorse ore a Sanremo, a poche centinaia di metri dal teatro in cui si tiene il Festival. L'obiettivo degli agricoltori è far sentire le ragioni del dissenso contro la politica europea nell'evento più seguito d'Italia. Ma non avranno spazio sul palco: Amadeus stasera leggerà un comunicato che – ha spiegato la Rai – "porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo". Questa è la soluzione individuata dopo giorni di tensione, che avrebbero messo sul chi va là anche il governo per il timore di interventi incontrollati a pochi mesi dalle elezioni europee. Amadeus ha ribadito a più riprese che le porte del festival sono aperte, ma il problema è la frammentazione delle sigle e delle associazioni: per questo, "nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco", Viale Mazzini ha deciso di affidarsi a un testo scritto. Ancora, però, non è chiaro da chi. "Dobbiamo capirlo con la prefettura. Abbiamo ricevuto duecento email da agricoltori, lo predispongano", ha detto il direttore dell'ufficio stampa Fabrizio Casinelli. Riscatto agricolo, comunque, non ci sta: "Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per potenzialmente raggiungere la città" prima della finale di sabato. "Fino a oggi abbiamo dimostrato un alto senso di responsabilità, che però non è stato ripagato in quanto nessuno ha provveduto a contattarci sinora", ha aggiunto il movimento.

La situazione a Roma Intanto a Roma, come detto, non ci sarà oggi la grande manifestazione coi trattori che era stata annunciata. La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio: non vogliamo, hanno spiegato gli agricoltori, "incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto da tutti i cittadini, nonostante i tanti disagi nelle strade". Gli organizzatori hanno prima detto che ci sarebbe stato comunque un corteo con 10 trattori fino a piazza San Giovanni, poi - dopo una nuova riunione in Prefettura - i portavoce hanno parlato di un corteo con 4 trattori nel centro della città, con una possibile tappa davanti al Colosseo. "Intorno alle 10 partiremo con 4 mezzi in rappresentanza del nostro gruppo senza creare disagio e scompiglio", ha detto Alessio Centini, di Riscatto Agricolo, dal presidio su via Nomentana a Roma (dove i trattori riuniti sono oltre 500). "Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. Solo l'orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21", ha aggiunto Roberto Rosati, altro portavoce degli agricoltori che ha aderito a Riscatto Agricolo. Tra i motivi dell'annullamento del grande corteo, secondo alcuni, ci sarebbe "un'apertura" da parte del governo per un tavolo tecnico con la premier Meloni e Lollobrigida. L'incontro con il ministro ? "Speriamo ci sia a breve", ha detto Centini.