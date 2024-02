Protesta trattori, erede mucca Ercolina a Sanremo con gli agricoltori

La mucca Ercolina II ha accompagnato le proteste degli allevatori a Milano e a Sanremo, secondo cui le leggi europee metterebbero a rischio la vita degli animali. L'erede della storica Ercolina, protagonista delle manifestazioni dei Cobas del latte nel 1997, è diventata un simbolo di protesta, sollevando non poche polemiche da parte degli animalisti ascolta articolo

La mucca Ercolina II è arrivata a Sanremo, accompagnata dagli allevatori, per le manifestazioni contro le leggi europee. L’erede della storica Ercolina, "mascotte" dei Cobas del latte nel 1997, rappresenta un simbolo di protesta. Secondo i manifestanti le leggi europee metterebbero a rischio anche la vita degli animali. “Siamo con 'Ercolina due' per sensibilizzare il problema, visto che questo è un animale portatore di pace", ha detto uno degli allevatori, Cristian Belloni. “Se vogliono produrre latte e carne sintetici, porteranno molti animali a non esserci più. Va a finire che la carne sintetica sarà destinata ai poveri, mentre quella normale sarà appannaggio dei ricchi”, ha detto.

La storia della mucca Ercolina La mucca Ercolina divenne celebre nel 1997, durante una manifestazione dei Cobas del latte in piazza San Pietro a Roma. Gli allevatori, guidati dal leghista Giovanni Robusti e da Roberto Baldini, erano partiti da Pavia trasportando l’animale su un furgone, con l’obiettivo di portarlo direttamente a Palazzo Chigi al cospetto dell’allora presidente del Consiglio Romano Prodi. D’accordo con le forze dell’ordine, però, si fermarono in piazza San Pietro. Durante le proteste, la mucca Ercolina veniva munta in pubblico, fotografata dai passanti e inquadrata dalle telecamere. Divenuta un simbolo e un’attrazione, venne regalata a papa Giovanni Paolo II (di lei però si occupò Monica Cirinnà, che allora era responsabile dell’ufficio Diritti degli animali del Comune di Roma) e, successivamente, fu affidata alla comunità Incontro di don Pierino Gelmini.

La mucca Ercolina II Oggi nelle piazze italiane è comparsa l'"erede": Ercolina II. La prima apparizione è avvenuta domenica 4 febbraio, durante le proteste in piazza Duomo a Milano. La mucca, accompagnata dagli allevatori, è stata ancora una volta munta in pubblico, sollevando diverse polemiche da parte degli animalisti. "Oltre allo stress e allo spavento vissuti durante il trasporto verso Milano prima e durante l'attraversamento del caotico centro urbano poi, questa mucca ha dovuto subire un momento delicato come quello della mungitura circondata da centinaia di persone", ha denunciato "Animal Equity", citata dal Corriere.