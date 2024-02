“Dopo settimane di presidi senza alcuna risposta per i nostri diritti costituzionali calpestati, diamo un ultimatum al governo!”, si legge nella locandina con cui gli agricoltori lanciano la mobilitazione a Roma. "Concediamo al governo 5 giorni per recedere da tutti i trattati comunitari e internazionali che stanno uccidendo l'agricoltura" e "per le dimissioni immediate del ministro Lollobrigida", proseguono. Gli agricoltori avvertono: "Qualora le nostre richieste non fossero attuate ci avvarremo dei diritti costituzionali per azioni più incisive". Lanciano "dall'8 febbraio la lunga marcia di trattori dal Nord e dal Sud verso Roma" e chiamano a raccolta "tutti gli agricoltori, i comparti produttivi, le fasce di popolazione colpite dalla violenza anti costituzionale e antidemocratica imposta dal governo e dai poteri comunitari", ma "no sindacati, no partiti".