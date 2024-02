Lucca, bimbo di 10 anni morto dopo un arresto cardiaco in casa

Il piccolo era stato ricoverato al Meyer di Firenze, dopo che le prime manovre di soccorso erano riuscite a far ripristinare le funzioni vitali. A dare l'allarme era stato il padre del piccolo, al quale il personale della Centrale Operativa 118 aveva fornito tutte le necessarie istruzioni per iniziare la rianimazione del figlio, prima dell'arrivo dei soccorsi in casa. Poi in serata il decesso nell'ospedale pediatrico

Deceduto al Meyer

A dare l'allarme era stato il padre del piccolo, al quale il personale della Centrale Operativa 118 aveva fornito tutte le necessarie istruzioni per iniziare la rianimazione del figlio, prima dell'arrivo dei soccorsi in casa. A Nozzano erano subito stati inviati l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca, insieme anche all'elicosoccorso Pegaso 1. Inoltre era già stato attivato l'Ospedale Opa di Massa. In un primo momento il bambino aveva recuperato le funzioni vitali ed era quindi stato trasferito con l'elicottero in codice rosso di massima urgenza al Meyer di Firenze, dove poi purtroppo è deceduto in serata.