Parma, operaio travolto da un camion in un’azienda di logistica

Aveva 67 anni l'uomo che stamattina ha perso la vita nel cortile di "Number 1", impresa con sede in via Paradigna. Il tentativo del 118 di rianimarlo è stato inutile. Sul posto forze dell'ordine e medicina del lavoro per verificare la dinamica della vicenda

Un altro incidente sul lavoro si aggiunge a una lista che diventa ogni giorno più lunga. La tragica vicenda è avvenuta a Parma, dove questa mattina, alle 6.30 circa in via Paradigna, un camion ha travolto un sessantasettenne mentre effettuava una manovra nel cortile dell’azienda di logistica ‘Number 1’ dove l’uomo lavorava. L’operaio è morto sul colpo. È stato, perciò, inutile l’intervento dei medici del 118 e i loro tentativi di rianimarlo. Sono intervenuti anche i carabinieri e la medicina del lavoro per verificare la dinamica dell’incidente, al momento non del tutto chiara.