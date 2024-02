Roma, disordini nel Cpr di Ponte Galeria dopo il suicidio di un 22enne

Alcuni ospiti hanno provato a sfondare una porta in ferro e hanno tentato di incendiare un’auto. Le forze dell'ordine sono così intervenute per placare le protese, anche con il lancio di lacrimogeni. Magi: "Luoghi peggiori del carcere". La garante dei detenuti di Roma: "Non c'era bisogno di aspettare la morte di un giovane ragazzo per dire che questi posti disumani vanno chiusi"

Si è scatenato il caos nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Cesare Chiodi a Ponte Galeria, Roma, dopo che intorno alle 6 di oggi un 22enne è stato trovato morto suicida. Alcuni ospiti hanno provato a sfondare una porta in ferro, hanno lanciato sassi contro il personale della struttura e hanno tentato di incendiare un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha placato le proteste anche con il lancio di lacrimogeni. Duri i commenti della garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, che dopo il suicidio ha fatto visita al Cpr: "Non c'è bisogno di aspettare le indagini per poter dire che luoghi come Ponte Galeria sono totalmente disumani. Non c'era bisogno di aspettare la morte di un giovane ragazzo per dire che questi posti vanno chiusi", scrive in un post.

Cosa è successo

Il giovane è stato trovato impiccato. Gli altri ospiti del Centro lo hanno liberato dalle corde e poi è stato portato in infermeria dove i soccorritori hanno effettuato le manovre di rianimazione in attesa dell'ambulanza. All'arrivo del medico era però già deceduto. Il ragazzo era arrivato qualche giorno fa dal Cpr di Trapani, dove era arrivato lo scorso ottobre. Lo ha fatto sapere il deputato e segretario di +Europa Riccardo Magi dopo una visita alla struttura romana, insieme alla garante dei detenuti e alla senatrice dem Cecilia D'Elia. Gli operatori gli hanno riferito che “venerdì era stato visto disperato da alcuni operatori” e che “piangeva, riferiva che voleva tornare nel suo Paese perché aveva lì due fratelli piccoli di cui occuparsi, altrimenti avrebbero sofferto la fame”. Il ragazzo ha lasciato su un muro “un ritratto di sé stesso, con sotto un testo in cui ha scritto che non resisteva più e sperava che la sua anima avrebbe risposato in pace”.

Magi: "Cpr peggio del carcere, governo venga a vedere"

Magi ha poi parlato di “una fase di protesta molto forte” scoppiata nelle scorse ore nel Cpr. “I detenuti ci hanno parlato delle condizioni infernali che si vivono in questo centro, da un punto di vista sanitario, d'igiene e di alimentazione. Molti compiono atti di autolesionismo: quello che è più frequente è che si fratturano gli arti, le caviglie o le gambe, in modo da essere portati via per essere medicati". Definendo i Cpr “luoghi di afflizione peggiori di un carcere”, chiede al governo “di entrarci in questi luoghi, di vederli e di andare verso un superamento e una chiusura”. La senatrice Cecilia D'Elia: "L'avevamo già visitato a fine luglio e avevamo denunciato le condizioni terribili. L'episodio di questo ragazzo suicida deve mettere la parola fine su questo Cpr".