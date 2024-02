Attacco consolato Usa di Firenze, video rivendicazione menziona Hamas

"Solo come avvertimento. Se l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione. Sappiate che oltre la metà degli obiettivi non sono israeliani o americani", dice un uomo in lingua araba nel filmato che è stato inviato a diverse redazioni. Su un canale Telegram - The whole world is Hamas - si precisa: "Non siamo Hamas. Siamo 'con' Hamas". E si annuncia che è stata decisa "la lista dei primi 50 obiettivi sionisti da colpire" ascolta articolo

The whole world is Hamas. È il canale Telegram a cui rimanda un link dove appare il video della – presunta – rivendicazione, in lingua araba, dell’attacco con molotov al consolato Usa di Firenze. È stato inviato alle redazioni del Tgr di Firenze, Firenze Today e alla trasmissione Report di Rai3. Le immagini sono adesso al vaglio delle forze dell’ordine e la tensione è altissima: i magistrati della Dda fiorentina hanno aperto un fascicolo per atto di terrorismo con ordigni e detenzione di esplosivo. L’attacco è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1°febbraio, il video risale al 30 gennaio e parla di un imminente lancio di esplosivi, quello che è poi effettivamente avvenuto. Sul canale Telegram, già il 1°febbraio, si annunciava che è stata decisa “la lista dei primi 50 obiettivi sionisti da colpire". Poi, il 2 febbraio, è arrivata una precisazione - "Non siamo Hamas. Siamo 'con' Hamas e con tutti i combattenti della Resistenza contro l'occupazione terroristica sionista' – accompagnata da un avvertimento: "Da questo momento in avanti per ognuna delle prossime 49 operazioni pubblicheremo un video". In linea di massima, si spiega, "nessuna delle operazioni intitolate simbolicamente ‘morte ai sionisti’ prevede morti o feriti come obiettivo originario. Qualora ci fossero non sarà stata una nostra scelta" (GUERRA ISRAELE-HAMAS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

La rivendicazione: "Solo come avvertimento, Italia smetta di sostenere Israele" Sul video della rivendicazione, fanno sapere dalla Procura fiorentina, si stanno facendo i necessari accertamenti. Il filmato arrivato a Rai e Firenze Today si apre con uno scorcio dell'ufficio diplomatico, sul lungarno Vespucci. A quel punto parte una voce alterata e metallica, che annuncia: "Solo come avvertimento. Se l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione. Sappiate che oltre la metà degli obiettivi non sono israeliani o americani". Poi sullo schermo passano in rapida successione alcune immagini dei media che hanno coperto la notizia del lancio delle bottiglie incendiarie. "Per ogni palestinese ucciso si crea un nuovo uomo di Hamas nel mondo" Alla fine, un frame mostra un uomo in divisa mimetica con il volto coperto. È suo l'ultimo messaggio: "Per il governo israeliano e italiano e all'Unione Europea e a tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo. Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo".

Le indagini Gli inquirenti stanno vagliando anche un video che riprende un uomo incappucciato e vestito di nero muoversi per via Palestro, affianco alla sede del Consolato. "È una situazione seria che non stiamo sottovalutando. Abbiamo avviato da subito tutti gli accertamenti" ha detto il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia. Per questo, ha aggiunto, sono stati informati "i colleghi di Eurojust, che dispone di un registro giudiziario antiterrorismo e con loro lo scambio di informazione avviene in tempo reale". Anche perché, continua, la situazione è "da leggere valutando tutto lo scenario internazionale".