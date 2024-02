Una scuola con mille domande nel giorno della dottoressa Giulia

Una parte degli studenti mi aveva chiesto se potessero commentare testi molto volgari di canzoni di oggi. Ho risposto di sì perché secondo me la scuola deve essere un luogo critico. In questo momento, tuttavia, leggendo i testi, mi accorgo che sono di una violenza inaudita, non immaginavo, e sentivo il bisogno di parlarne con qualcuno di cui mi fido. Non sono pentito della proposta, spero anzi di potere aprire un dibattito serio coi ragazzi, di trasformare questo passaggio in un’opportunità”.

Ancora una volta, come avevo scritto la settimana scorsa a proposito di violenza degli stadi e di bullismo, il luogo è solo il teatro della manifestazione, non certo l’origine, semmai in questo caso la scuola si è presa sulle spalle, come spesso le accade, un compito che spetterebbe anche ad altri, che però si guardano bene dall’assumerselo.

La comunicazione con cui si apre questa riflessione arriva da un professore che ama il proprio lavoro, i suoi studenti frequentano l’ultimo anno del liceo scientifico. Poco importa il luogo, un punto qualsiasi in Italia, ma importa eccome ciò che c’è scritto, perché in qualche modo si lega la morte di Giulia.

Un evento che seguo con apprensione, perché quella ferita è ancora aperta, e con nostalgia, perché in quell’università mi sono laureato anche io, quando i genitori di Giulia erano dei bambini. Me la sono immaginata per le stesse strade che percorrevo allora, in una città ricca di storia, di arte, di cultura, di bellezza, magari seduta in Prato della Valle a studiare con le sue amiche.

Smettere di bullizzare la scuola

Nei giorni scorsi sono stato a Torino, ospite di un convegno in cui si parlava di orientamento scolastico, come accade in questi casi, le persone di scuola presenti erano quelle più interessate, risorse enormi a cui dovremmo chiedere lumi invece di ostinarci a fare loro da maestrini. Tra il pubblico una donna anziana, minuta, dai capelli candidi. Si è presentata dopo il mio intervento e abbiamo fatto due chiacchiere. Toccanti. Era la vedova di Bruno Ciari, il grande pedagogista e partigiano morto nel 1970. Mi sentivo in soggezione: lei era lì per imparare, a novant’anni. Sapeva benissimo che i bambini, i ragazzi, la famiglia, la scuola sono come corpi celesti, sempre in viaggio, e quando crediamo di averli inquadrati nei nostri cannocchiali, loro sono già da un’altra parte.

Dovremmo smetterla di bullizzare i genitori, i ragazzi e, non ultima, la scuola. Sarebbe meglio, se ne abbiamo la voglia e la capacità, affiancarla, accompagnarla, studiarla, aiutarla con idee e azioni oggi inesistenti, perché sono troppo pochi coloro che, come quella carissima signora, così minuta, capiscono che su quei cespiti è impossibile imparare una volta per tutte.

Non è facile aiutare la scuola, certo, perché popolata di individualità incomparabili, portatrici di attese e disagi di cui spesso neppure i diretti interessati conoscono la causa, circostanza che non diminuisce certo l’angoscia ma, se possibile, la moltiplica, perché ciò che ci tormenta diventa un macigno quando ne ignoriamo l’origine.

Per quanto scomoda e urticante, quell’azione che coinvolge i liceali e il loro insegnante si è svolta in una classe, ossia a scuola, e quel professore si è preso la briga di porre delle domande, invece di rispondere a nome degli studenti.

I giudizi arrivati, per quanto “forti”, comunque sia sono preziose lettere dal fronte, non ipotesi e sentito dire.

C’è un mondo intorno alla scuola che non riesce a farsi una ragione della sua complessità, che si lascia irritare dalla sua inafferrabile natura dinamica, perché la confonde con un edificio e conserva nella mente immagini deamicisiane, datate, assai anteriori alle rivoluzioni tecnologiche e, dunque, antropologiche, che sconvolgono, abbagliano e, non di rado, disorientano da decenni mondi interiori già incerti per anagrafe, che vorrebbero capire in che direzione ci stiamo muovendo.

In mancanza di risposte, ma soprattutto di domande (è difficile porre delle buone domande) i grandi si accaniscono contro tutto ciò che si muove nel mondo giovanile, compresa la scuola. Poi arriva qualcuno che, travolto dalle proprie incertezze, uccide la propria ex fidanzatina e tutti cadiamo dal pero.