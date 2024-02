Latina, 16enne denuncia stupro in un tema su Giulia Cecchettin

Una studentessa di 16 anni, che frequenta un istituto professionale nel sud della provincia di Latina, ha denunciato in un tema sulla vicenda di Giulia Cecchettin, di essere stata vittima di stalking e violenza sessuale da parte dell’ex fidanzato. La ragazza, come riporta "Il Messaggero", ha messo la sua storia nero su bianco in un tema dove, parlando in terza persona, ha collegato il suo vissuto a quella di Giulia, rivelando gli atti persecutori subiti e di essere stata costretta a un rapporto sessuale dopo che si erano lasciati.