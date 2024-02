Ilaria Salis, lo sfogo all'avvocato: "Sto male, riportatemi a casa"

Il legale che la assistendo a Budapest: "È stanca ma moralmente molto forte, e continua a resistere. Migliorate le sue condizioni in carcere". Lunedì il team di avvocati italiani vedrà i ministri Nordio e Tajani per discutere su come muoversi per riportarla in Italia, dove farle poi scontare i domiciliari

"Stanno lentamente venendo incontro alle mie esigenze, ma io continuo a stare male e vorrei tornare a casa". Ilaria Salis ha lanciato un nuovo appello al suo avvocato ungherese, Gyorgy Magyar, durante una visita nel carcere di Budapest in cui è detenuta da quasi un anno, accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Lo riporta il Corriere della Sera, che citando ancora Magyar precisa: "Ilaria è stanca ma moralmente molto forte, e continua a resistere. Attualmente sta in una cella con altre sette detenute, ma le condizioni di pulizia e igiene sono migliorate”, anche grazie al lavoro diplomatico portato avanti dall’Italia dopo che si sono diffuse le immagini della 39enne milanese in aula a Budapest con le manette ai polsi e i piedi legati in ceppi di cuoio. Adesso, spiega il legale, la situazione processuale sta cambiando: a Salis è stata assicurata la possibilità di leggere gli atti d’accusa in italiano e di vedere le immagini delle prove a suo carico, opzioni finora negate. E Roma continua a provare a riportarla a casa, dove farle scontare i domiciliari (ILARIA SALIS, CHI È E COSA HA FATTO - TUTTE LE NEWS SUL CASO ). Lunedì 5 febbraio i suoi avvocati italiani incontreranno i ministri degli Esteri e della Giustizia, Antonio Tajani e Carlo Nordio.

I legali di Salis, che vedranno i ministri insieme al padre della donna, spingeranno per un testo scritto con le "rassicurazioni da parte del governo all'Ungheria sulle modalità di esecuzione dei domiciliari in Italia". Il governo sa che il terreno è scivoloso, consapevole che si deve evitare ogni forma di ingerenza sull'attività giudiziaria ungherese. Tajani ha spiegato che, per portare Salis ai domiciliari in Italia, prima “deve essere posta ai domiciliari in Ungheria”. E la richiesta ai giudici di Budapest in tal senso “deve essere fatta dai suoi avvocati". Loro però non intendono chiedere i domiciliari in Ungheria "perché Ilaria là non ha alcun domicilio, alcun collegamento, nessuno potrebbe aiutarla nel sostentamento". Sono però convinti che avere garanzie da parte della politica insieme all’istanza di trasferimento aumenterebbe le probabilità di successo: il governo dovrebbe indicare ai magistrati ungheresi che sono previsti "braccialetto elettronico e controlli di polizia" e che la 39enne parteciperà alle udienze "con accompagnamento in Ungheria o in videocollegamento". Finora i legali si sono già visti respingere tre richieste sulla misura alternativa da eseguire in Italia, per pericolo di fuga.

Ilaria Salis, le accuse della Lega, la condanna del 2023

C’è poi un fronte di polemica tutto interno all’Italia riguardo Salis. Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto più volte di non considerarla idonea a fare la maestra, mestiere che ha svolto come supplente nel corso degli anni. Anche perché, ha fatto sapere il Carroccio, Salis avrebbe partecipato a un assalto a un gazebo del partito a Monza nel 2017. I suoi legali hanno precisato però che per quei fatti è stata assolta. La Lega ha poi tirato fuori un’altra vicenda giudiziaria che ha riguardato Salis, condannata nel 2023 per concorso esterno in resistenza a pubblico ufficiale con sentenza definitiva della Cassazione, relativamente ad alcuni scontri scoppiati nel 2014 con le forze dell'ordine intervenute per sgomberare un centro sociale a Milano.

Salvini: "Spero sia assolta, ma non può fare la maestra"

Il padre di Salis ha deciso di querelare Salvini per le dichiarazioni su sua figlia. Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha replicato: “Non rispondo alle provocazioni, agli insulti, alle querele. Spero si risolva il prima possibile, è pur sempre una cittadina italiana come ce ne sono migliaia in carcere in difficoltà nel mondo. Penso a Chico Forti su cui non tutti hanno l'attenzione che c'è in questi giorni". E ha aggiunto: "Spero sempre nell'innocenza perché non si festeggiano mai gli arresti o le difficoltà altrui. In questo caso, come genitore ribadisco che fa la supplente in una scuola elementare e da una maestra elementare mi aspetto altri atteggiamenti. Spero che venga assolta, non si festeggia il carcere di nessuno".