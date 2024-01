Ilaria Salis, Meloni sente Orbán. La Russa: "Imputazione eccessiva"

Le opposizioni chiedono un'informativa della premier alle Camere. Lei intanto ha sentito il suo omologo e alleato politico, seppur "nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura". Bufera sulle parole di Lollobrigida, che dice di non aver visto le foto della maestra 39enne in aula in Ungheria - dove rischia 24 anni di carcere, accusata di aver aggredito due estremisti di destra - con mani e piedi legati ascolta articolo

Le immagini di Ilaria Salis in tribunale a Budapest, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il caso della maestra 39enne detenuta in Ungheria, accusata di aver aggredito due estremisti di destra, è diventato un caso politico, su cui la premier Giorgia Meloni per ora ha mantenuto il silenzio in pubblico. Però, dato il loro imminente incontro al Consiglio straordinario a Bruxelles del 1° febbraio, ha sentito il suo omologo Viktor Orbán, con cui – finora – i rapporti erano stati ottimi, seppur “nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese”, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Adesso le minoranze chiedono che la premier si presenti alle Camere per un’informativa sul caso. I toni rispetto a Meloni per ora li ha alzati di più il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui l'imputazione di Salis (che rischia fino a 24 anni di carcere) è “eccessiva" e secondo cui “è giusto intervenire” per il fatto che l’Ungheria non ha rispettato le norme che vietano “che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione” (ILARIA SALIS, CHI È E COSA HA FATTO).

Bufera sulle parole di Lollobrigida: “Non ho visto le foto di Ilaria Salis” Diventano un caso intanto le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che – forse - per evitare di impelagarsi nella questione dice di "non avere visto le immagini" di Salis in aula a Budapest. Foto che hanno fatto il giro di qualsiasi social e qualsiasi media: "Le hanno viste tutti tranne lui, una cosa indegna", ha commentato la leader dem Elly Schlein. Anche altre dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza (interni alla Lega) non sono piaciute. “Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri Paesi", ha detto il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa. L’ex sottosegretario leghista Rossano Sasso fa invece notare che, se Salis fosse giudicata colpevole, “sarà doveroso radiarla dalle graduatorie ministeriali”. Poi l’auspicio che i giudici ungheresi “possano confermare che in classe i nostri figli non rischieranno di trovare una facinorosa". vedi anche Ilaria Salis, il padre: "Trattata come un animale in Ungheria"

Cosa succede adesso L’udienza per Salis è stata aggiornata al prossimo 24 maggio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere che una delle strade che si percorerranno è quella di spingere per portare Salis in Italia, dove farle scontare i domiciliari. Tajani ha poi dichiarato che "il nostro ambasciatore ha chiesto al ministro della Giustizia ungherese di chiedere al procuratore generale di valutare le condizioni di detenzione di Ilaria Salis e di riferirgli a stretto giro". Si aspetta una risposta. Le accuse di Roberto Salis Roberto Salis, il padre della detenuta, ha replicato alle accuse di chi ha collegato il nome della figlia alle 'Hammerbande', gang tedesche che prendono di mira militanti neonazisti, bollandole come “tentativi di screditare le azioni di mia figlia". E sostiene che l'ambasciata italiana fosse al corrente da mesi delle condizioni di detenzione - catene a polsi e caviglie - a cui è stata sottoposta la figlia. Tajani ha negato: “Non ero mai stato informato prima di questo", ha spiegato aggiungendo che "le visite consolari sono sempre state fatte e sono state portate alla detenuta tutte le cose che lei chiedeva”. vedi anche Ilaria Salis a processo in Ungheria: in aula con mani e piedi legati