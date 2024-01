Ilaria Salis, il padre: "Trattata come un animale in Ungheria"

La situazione

"Sapevo che sarebbe stato emotivamente molto difficile, per me e mia moglie, vedere Ilaria trascinata in catene in tribunale. Ma di fronte a questo, certo non mi fermo, anzi, mi sento sempre più motivato a tirarla fuori di lì", ha continuato. E ancora: "Sono riuscito a incontrarla per la prima volta da un anno a questa parte, senza un vetro divisorio in mezzo a noi. Come l'ho trovata? È entrata a testa alta, con il sorriso". Non si sa come andrà il processo: "Posso dire solo che Ilaria si dichiara innocente, e che porterà in aula tutte le motivazioni per dimostrare la sue estraneità alle accuse. Il punto è un altro: mia figlia deve uscire di lì, bisogna tirarla fuori. Denunciamo da tempo le condizioni in cui è detenuta, la privazione dei diritti fondamentali di una cittadina italiana, in un Paese europeo. Non è civile celebrare un processo equo in queste condizioni. Su questo mi sarei aspettato una indignazione trasversale. Invece, mi tocca leggere ancora certi titoli che la definiscono 'l’anarchica' e simili. Mia figlia ha preso le distanze da certe posizioni già da tempo. Lei è un’antifascista, punto". Infine: "Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato di essersi mosso per vie diplomatiche? Solo chiacchiere. Vedrò l’ambasciatore in Ungheria. Ma è la prima volta da un anno. Il personale dell’Ambasciata, in questi mesi, è riuscito a prendere contatti, ma il risultato è stato pari a zero. Ilaria è ancora in carcere e ieri ha fatto ingresso in aula in catene. L’hanno vista tutti no? Cosa serve ancora a capire la gravità della situazione?".