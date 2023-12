Budapest, anarchica in carcere da un anno: appello del padre a Meloni

Roberto Salis, genitore di Ilaria, ha scritto una lettera alla premier, ai ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e ai presidenti di Camera e Senato per invocare un intervento dell'esecutivo di fronte alle "violazioni di diritti umani" che sta subendo la figlia in carcere, dove è detenuta "in condizioni disumane" come da lei stessa denunciato in una lettera inviata ai suoi legali

L'appello del padre di Ilaria Salis

Il genitore, Roberto Salis, ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e ai presidenti di Camera e Senato per invocare un intervento dell'esecutivo di fronte alle "violazioni di diritti umani" che sta subendo la figlia in carcere, dove è detenuta "in condizioni disumane" come da lei stessa denunciato in una lettera inviata ai suoi legali. Secondo quanto riferisce il padre, la figlia rischia una pena fino 16 anni, ben più pesante rispetto a quanto prevede il codice italiano per lesioni "guarite in 5 e in 8 giorni". Nessuna risposta, per il momento, così come nessuna risposta, ha fatto sapere il genitore, era arrivata alle prime lettere, una inviata sempre a Meloni il 22 marzo e un'altra al ministero della Giustizia a dicembre per chiedere di agevolare la concessione di misure cautelari da scontare in Italia.