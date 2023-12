Iran, avvocato di Mahsa Amini condannato a un anno di carcere

Le accuse

Il legale è stato accusato di "propaganda contro il sistema per essere stato intervistato dai media dissidenti iraniani". Lo ha riferito il suo avvocato Ali Rezai al quotidiano Shargh, aggiungendo che il 73enne non intende presentare appello. Il 12 dicembre l'avvocato della famiglia di Mahsa Amini, donna curda di 22 anni morta in carcere per non aver indossato il velo in modo corretto, nel corso di una cerimonia tenutasi a Strasburgo ha ritirato il Premio Sakharov 2023 per la libertà di pensiero a Mahsa Amini, a nome della sua famiglia, alla quale è stato vietato di lasciare il Paese per partecipare alla cerimonia.