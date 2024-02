Mafia, arrestato il boss Raduano, evaso un anno fa da carcere Nuoro

Mondo

Danelo Cavalcante è solo l'ultimo di una lunga lista: sono stati tanti gli evasi dal carcere che hanno spesso segnato la storia con le loro avventure rocambolesche. Un posto, certamente, lo merita anche questo recente caso: in Pennsylvania il detenuto, finito in carcere per aver ucciso la fidanzata , è riuscito ad evadere arrivando sul tetto dal carcere grazie alla “camminata del granchio” , tra due muri distanti appena un metro e mezzo

DILLINGER – Tra i più noti rapinatori degli Stati Uniti (e famoso per dare fuoco ai libri contabili delle banche, così che non potessero risalire ai debiti dei più poveri), John Dillinger (1903-1934), riuscì a evadere in modo decisamente geniale: tagliò un pezzo di legno per farlo sembrare una pistola (secondo altre versioni fu il suo avvocato a farglielo avere), ci mise sopra del lucido da scarpe per dare colore e lo usò per minacciare e disarmare i secondini. Fuggì a bordo della Ford V-8 del direttore del carcere. Fu ucciso qualche mese dopo, a Chicago