Detenuto evaso dal carcere di Nuoro, arrestati due presunti complici

In manette la moglie di un recluso e un agente penitenziario. Dalle indagini degli investigatori è emersa l'introduzione di cellulari in carcere. Continuano le polemiche sui problemi di sicurezza e carenza di organico nei penitenziari

Sopralluogo in carcere

La commissione Giustizia della Camera ha varcato i cancelli del carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro il 31 marzo scorso. In testa al corteo dei deputati arrivati al penitenziario, il presidente della commissione Giustizia Pietro Pittalis (Fi) che ha dichiarato: “E' un'occasione che serve per farci un'idea chiara di ciò che è necessario fare perché le carceri siano in sicurezza". Poi ha aggiunto: "Con la Finanziaria 2023 è stata previsto l'assunzione di mille agenti di polizia penitenziaria per colmare il vuoto di organico e dare risposte alle richieste dei sindacati".