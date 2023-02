Evasione boss in Sardegna, continuano le ricerche di Marco Raduano

Un enorme dispiegamento di forze di polizia è sulle tracce del boss della Sacra Corona Unita, evaso mentre scontava l'ergastolo nel braccio di massima sicurezza del carcere di Badu 'e Carros. Sulla vicenda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche per "appurare cause, circostanze e modalità dell'accaduto"

È fuggito calandosi dal muro dal carcere con delle lenzuola e ora è ricercato in tutta la Sardegna. Un enorme dispiegamento di forze di polizia è infatti sulle tracce di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava l'ergastolo nel braccio di massima sicurezza del carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro, e che ieri è riuscito a evadere.

L'evasione

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'assenza di Raduano sarebbe stata accertata verso le 19 ma la fuga del detenuto risalirebbe alle 17. Il detenuto avrebbe quindi avuto due ore di tempo per allontanarsi. Nel corso delle ore ha preso sempre più piede l'ipotesi che l'evasione fosse programmata e agevolata da persone che lo attendevano all'esterno: "Per potersi calare dal muro ha potuto costruirsi una scala fatta con le lenzuola annodate e dei supporti per reggere il peso, una cosa che sembra difficile da realizzare senza averla programmata e studiata" ha detto all'Ansa il Questore di Nuoro Alfonso Polverino.