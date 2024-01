Ilaria Salis rischia 24 anni. Tajani su catene: “Si violano norme Ue”

La 39enne milanese si trova in carcere a Budapest da quasi un anno perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Ieri c’è stata un’udienza del processo e la donna è rimasta in aula in catene per tre ore e mezzo, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Quelle immagini, rimbalzate in Italia, hanno provocato sdegno e appelli affinché il governo Meloni intervenga ascolta articolo

Ilaria Salis è una 39enne milanese che si trova in carcere a Budapest da quasi un anno perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Ieri, 29 gennaio, c’è stata un’udienza del processo e la donna è rimasta in aula in catene per tre ore e mezzo, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Quelle immagini, rimbalzate in Italia, hanno provocato sdegno e appelli affinché il governo Meloni intervenga. L’udienza è stata aggiornata al 24 maggio: la donna rischia fino a 24 anni di carcere. “Mia figlia viene trattata come un animale”, ha detto Roberto, il papà di Ilaria Salis. “Questa volta mi sembra che si sia ecceduto”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha spiegato che la diplomazia si sta muovendo. Il M5S ha chiesto un’informativa urgente. E anche Fiorello ha lanciato un appello per riportare la donna in Italia.

Tajani: “Violazione delle orme comunitarie” Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Tajani. “Questa volta mi sembra che si sia ecceduto", si tratta di "violazione delle orme comunitarie" e non è "in sintonia con la nostra civiltà giuridica", ha detto il ministro degli Esteri in un'intervista a Radio Anch'io riferendosi alle catene in aula a Budapest. Secondo Tajani, "gli avvocati devono chiedere gli arresti domiciliari in Italia": “Prima vanno ottenuti, tramite gli avvocati, gli arresti domiciliari in Ungheria, poi si potrà pensare di trasformare gli arresti domiciliari in Ungheria in arresti domiciliari in Italia”. Il ministro ha aggiunto che il collega della Giustizia Carlo Nordio ha incontrato il padre di Ilaria Salis, Roberto, e sta seguendo da vicino il caso. Inoltre, l’ambasciatore italiano in Ungheria “andrà al ministero a protestare”. “Ho chiesto che ci sia il rispetto assoluto del diritto comunitario, perché trascinare in quella maniera un detenuto mi sembra che sia fuori luogo, non in sintonia con il nostro diritto comunitario" e "il rispetto di un detenuto deve sempre esserci", ha sottolineato Tajani. Se Ilaria Salis viene giudicata colpevole, “deve scontare la pena, ma il rispetto della persona, anche di un detenuto, deve esserci come di qualsiasi persona umana”, ha aggiunto. E ancora: "Non vogliamo intervenire nella giustizia altrui, ma siamo nell'Unione europea e ci sono diritti dei cittadini da rispettare". Della vicenda Salis, ha concluso Tajani, "abbiamo già parlato con il governo dell'Ungheria. Nell'ultimo Consiglio europeo degli Affari esteri ho consegnato un documento al governo ungherese, chiedendo che si vigilasse sul rispetto delle regole. Noi non lasceremo la nostra concittadina in una condizione di mancato rispetto" e su questo "non possiamo transigere". vedi anche Ilaria Salis a processo in Ungheria: in aula con mani e piedi legati

Amnesty: norma europea su domiciliari c’è ma è controversa Riguardo alla possibilità dei domiciliari, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury ha spiegato: “Potrebbe essere applicata una norma, la decisione quadro del 2009 del Consiglio europeo sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle 'misure alternative alla detenzione cautelare', che in questi casi prevede per il detenuto una serie di misure alternative, come i domiciliari. Essa potrebbe non necessariamente essere applicabile solo a condanna definitiva, ma anche prima. È sicuramente un discorso controverso, perché una recente sentenza della Cassazione ha sottolineato che, nell'ambito applicativo, il relativo decreto legislativo del 2016 si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive".

Roberto Salis: “Ambasciata sapeva delle catene” Roberto Salis, il padre di Ilaria, ha parlato ad Agorà su Rai Tre. “Credo che l'Ambasciata italiana abbia partecipato ad almeno quattro udienze in cui mia figlia è stata portata in queste condizioni davanti al giudice. Noi fino al 12 ottobre, quando mia figlia ha scritto una lettera, non avevamo evidenza del trattamento che stava subendo. Gli unici che lo sapevano e non hanno detto nulla sono le persone dell'Ambasciata italiana in Ungheria", ha raccontato. Poi ha aggiunto di avere in programma un incontro con l’ambasciatore italiano in Ungheria: “Mi aspetto delle azioni, abbiamo fatto tante chiacchiere. Questa è la prima volta che ho il piacere di parlare con l'ambasciatore. Evidentemente in questi 11 mesi ha avuto impegni molto più gravosi che occuparsi di mia figlia". "Mia figlia viene trattata come un animale", ha detto ieri Roberto Salis. Oggi, a Quarta Repubblica, ha aggiunto: “È stata torturata per 35 giorni, è stata lasciata con dei vestiti sporchi che le sono stati consegnati in questura, è stata otto giorni in cella di isolamento senza carta igienica, sapone e assorbenti. E in quei giorni ha avuto anche il ciclo". vedi anche Ilaria Salis, il padre: "Trattata come un animale in Ungheria"

L’appello di Fiorello Un appello per Ilaria Salis è arrivato anche da Fiorello, che ha aperto la puntata di VivaRai2! Parlando del caso. "È stata arrestata perché ha menato due neonazisti, due naziskin... ma non si toccano i naziskin! Tra l'altro neanche l'hanno denunciata, si vergognavano a dire 'Siamo stati menati da un'attivista italiana'. Tajani, muovetevi perché la vogliamo a casa. È in carcere da un anno e non ha fatto niente", ha detto lo showman.