Bologna, limite 30 Km/h: incidenti diminuiti del 21% in due settimane

Dopo l'introduzione del limite di velocità a 30 Km/h, gli incidenti a Bologna sono diminuiti del 21% in due settimane, ha fatto sapere il Comune.

I dati degli incidenti a Bologna

Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023 ci sono stati 25 sinistri in meno, 14 incidenti in meno con feriti, un mortale in meno ed è calato del 27,3% anche il numero di pedoni coinvolti. Tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio (le sanzioni sono scattate martedì 16), sulle strade di Bologna si sono verificati 94 incidenti, di cui 63 con feriti e 31 senza, nessun mortale. Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio 2023, gli incidenti sono stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. Dunque, sono -18,2% gli incidenti con feriti, -24,4% quelli senza.