"Mattarella non è mio presidente": indagini su frase di un carabiniere

È bufera su quanto successo durante una manifestazione a Milano a favore della Palestina. "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco", ha detto l'uomo parlando del capo dello Stato, in risposta a una domanda dell'ex consigliera comunale Franca Caffa. Il tutto è stato ripreso e il filmato adesso sarà analizzato dai pm. Per il carabiniere, ha fatto sapere l'Arma, sarà intanto disposto il trasferimento immediato a mansioni non operative

La Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sul caso del carabiniere che sabato 27 gennaio, durante le manifestazioni pro-Palestina che si stavano tenendo nel capoluogo lombardo, ha detto alla manifestante Franca Caffa (94enne ex consigliera comunale del Prc, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti) di non riconoscere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco". Il filmato della conversazione tra i due girato da Local Team è diventato virale, rimbalzando su tutti i social, e adesso dovrà essere analizzato nelle sedi opportune. Per il carabiniere verrà disposto l'immediato trasferimento dal comando generale dell’Arma.

Le indagini e il trasferimento

Dell’episodio è stato informato direttamente il procuratore di Milano Marcello Viola. Adesso è attesa in Procura un'informativa dei carabinieri. Poi sarà iscritto il fascicolo a carico del militare. Premesso che spetterà ai pm fare le valutazioni del caso, si può ipotizzare al momento il reato di "offesa all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica". L’Arma ha intanto informato che il carabiniere verrà trasferito immediatamente a un incarico non operativo e fa sapere che saranno adottati anche tutti i provvedimenti necessari di natura disciplinare.

Cosa è successo

Durante le proteste pro-Palestina di sabato scorso, Franca Caffa si trovava tra i manifestanti che hanno tentato di sfilare in corteo e sono stati bloccati in via Padova. A uno dei carabinieri in tenuta antisommossa vicini, la 94enne ha chiesto: "Cosa ha detto il vostro Presidente? Cosa ha detto Mattarella?". Poi la risposta che ha creato la bufera: "Con tutto il rispetto signora, non è il mio presidente". Caffa allora pone un’altra domanda: "Di che Paese è?". Lui replica: "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco".

Caffa: "Sconcertata"

Intervistata dall'ANSA, Caffa si è detta "sconcertata" dalla risposta del carabiniere: "Perché si è azzardato a dire così? Anche se non è d'accordo nel modo di Mattarella di fare il presidente, e questo è legittimo, resta il fatto che è il presidente di tutti". Caffa, che lo scorso Sant'Ambrogio ha ricevuto dal Comune di Milano l'attestato di Civica benemerenza, spiega comunque di essere scesa in piazza perché "si tratta di volere politiche giuste", anche "in coerenza con la tragica vicenda della persecuzione degli ebrei" che ora "non va ripetuta a danno dei palestinesi". Ancor di più perché il 27 gennaio si celebrava il Giorno della Memoria.