Milano, manifestazione pro Palestina: centinaia in corteo

È partita da piazzale Loreto nel primo pomeriggio la manifestazione pro Palestina a Milano. Corteo che solitamente si svolge il sabato, ma che è stato rimandato ad oggi su richiesta delle autorità per evitare la concomitanza con il giorno della memoria, anche se un migliaio di persone ieri ha tentato comunque di sfilare in via Padova, senza riuscirci per il blocco delle forze dell'ordine