"Signora, metta oro e soldi in frigo". E scatta la truffa dell'acqua

A Foligno, in provincia di Perugia, è stata attuata una nuova truffa in cui un finto addetto del servizio idrico ha derubato una donna convincendola di dover intervenire nella sua abitazione a causa di una perdita d'acqua.

La truffa

Ne parla la versione online del Messaggero. Ad agire, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato un soggetto che si sarebbe presentato al domicilio della vittima da solo usando modi e linguaggio educati. "Signora, c’è una perdita d’acqua e c’è il rischio che quella che esce dal rubinetto sia inquinata. Devo fare un controllo. Per sicurezza metta preziosi e denaro in frigorifero", avrebbe detto il finto addetto per convincere la donna. La vittima, credendo che l'interlocutore fosse davvero un addetto del servizio idrico, ha dato seguito alle indicazioni ricevute dall'uomo per poi scoprire di aver subito un furto. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti e le verifiche del caso.