Truffa con pacchetti viaggio falsi, tour operator arrestato

I finanzieri della compagnia di Gallarate, in provincia di Varese, hanno arrestato l'amministratore di Esse Vacation, agenzia di viaggi di Gallarate per aver lasciato a terra migliaia di turisti. Il tour operator, accusato di bancarotta fraudolenta, avrebbe sottratto oltre 1 milione 300 mila euro. Su richiesta del pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore, che ha coordinato le indagini, il Gip di Busto Arsizio (Varese) Piera Bossi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per il Gip sussiste il pericolo di una reiterazione del reato.