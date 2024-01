Giorno della memoria, Segre: "Per me lo è 365 giorni l'anno"

"Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. Lo fa 365 giorni all'anno, non il 27 gennaio". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre arrivando all'Università Statale di Milano dove le sarà conferita la laurea honoris causa in Scienze storiche. "E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai", ha concluso. La senatrice è arrivata in auto accompagnata dal figlio e accolta dal rettore Elio Franzini, i presenti le hanno tributato un applauso. ( Irene Shashar a Sky TG24: ho vinto contro Hitler, sono sopravvissuta ).

Il manifesto degli studenti

"L'indifferenza è peggiore della violenza": questo il manifesto affisso davanti all'Università Statale di Milano nel giorno in cui l'ateneo conferisce la laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita, Liliana Segre. "Non possiamo che concordare con questa scelta in virtù dell’importanza del ricordo della Shoah", spiegano in un volantino gli studenti che hanno affisso il manifesto, dicendosi "contenti" della scelta di assegnare la laurea a Liliana Segre, "ma - aggiungono - non possiamo non evidenziare l'ipocrisia di un'istituzione accademica che ricorda gli orrori del passato, ma si volta dall'altra parte di fronte agli orrori del presente. Anzi, fa di più: collabora alla ricerca bellica si nuovi strumenti con cui uccidere in tutto il mondo e nega il genocidio in Palestina". "L'indifferenza - attaccano - uccide, rendendo possibile l'orrore dei genocidi. Sappiamo bene che la memoria è una cosa labile e che le istituzioni del sapere hanno un ruolo nel plasmarla e mantenerla. Le università hanno il dovere di fare memoria, e di farla vivere nell'oggi, di fronte ai genocidi del presente. Se non lo fanno, sono complici. Non c’é futuro senza memoria, stop genocide, stop fire now", conclude il volantino.