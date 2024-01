Irene Shashar a Sky TG24: "Ho vinto contro Hitler, sono sopravvissuta"

"Ho vinto contro Hitler", è il titolo del libro e il pensiero di Irene Shashar, nata nel 1937 in Polonia con il nome di Ruth Lewkowicz, costretta a vivere nascosta nel ghetto di Varsavia, nel quale si trasferì quando aveva cinque anni. ( IL GIORNO DELLA MEMORIA - IL GIORNO DELLA MEMORIA: LE INIZIATIVE - SETTE LIBRI PER BAMBINI )

L'intervista a Sky TG24

"Hitler era impegnato a uccidere tutti gli ebrei e a cancellarli dalla faccia della terra. Io sono nata ebrea e come bambina perché avrei dovuto essere punita? Cosa avevo fatto di male?" dice a Sky TG24, in occasione del giorno della memoria. "Il motivo - continua - era che fossi ebrea e l'idea era di sterminarmi, massacrarmi, di distruggermi. Ma non c'è riuscito. Sono sopravvissuta, ho dei figli, ho dei nipoti e continueremo ancora, speriamo in un mondo pacifico. Questa è la mia vittoria, questo è il motivo per cui ho vinto contro Hitler".

La fuga dal ghetto

Nel ghetto di Varsavia fu ucciso suo padre, mentre lei e sua madre riuscirono a scappare attraverso le condutture fognarie. Si trasferirono poi a Parigi alla fine della guerra, ma dopo la morte della madre Irene si trasferì a vivere con la famiglia allargata in Perù, prima di andare a studiare negli Stati Uniti e, all'età di 25 anni, trasferirsi in Israele, dove è diventata la più giovane professoressa dell'Università Ebraica.