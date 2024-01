Palestinesi d'Italia: "Rispettiamo ordinanza, corteo il 28 gennaio"

Sabato alle 15, ora in cui era prevista per la partenza della manifestazione, si terrà una conferenza stampa per spiegare le motivazioni di questa scelta

"Nel rispetto dell'ordinanza stabilita dalle autorità italiane", l'associazione palestinesi d'Italia - come si legge sul suo profilo Instagram - ha deciso di spostare a domenica 28 la manifestazione che era stata fissata per domani a Milano. Domani alle 15, ora prevista per la partenza del corteo, si terrà invece una conferenza stampa per spiegare le motivazioni dello spostamento (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).