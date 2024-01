Alpe di Siusi, incidente in seggiovia: chi era la sciatrice morta

Era di Ortisei in Val Gardena Erna Perathoner Moroder, l'anziana di 83 anni morta ieri dopo essere caduta da una seggiovia dell'Alpe di Siusi in Alto Adige. Anche la 69enne che era con lei al momento dell'incidente, un'amica, è originaria di Ortisei. Entrambe erano molto attive nel mondo del volontariato. La vittima era inoltre presidente della sezione di Ortisei dell'associazione benefica San Vincenzo. Lascia il marito Leo Moroder, scultore, e i due figli.

L'incidente

L'incidente si è verificato in tarda mattinata nei pressi della stazione a valle dell'impianto di risalita Goldknopf. Le due amiche di Ortisei erano salite dalla val Gardena sull'altipiano per una giornata sulla neve. Verso le 11.40 sono salite sulla seggiovia, un moderno impianto a quattro posti a sganciamento automatico, rinnovato la scorsa estate. Evidentemente le due donne non sono riuscite ad abbassare la sbarra di sicurezza, che impedisce di cadere. All'altezza del terzo pilone, dopo pochi secondi di viaggio, le due donne sono cadute entrambe da 7 metri, finendo sulla pista da sci. E' stato fatto un tentativo di rianimazione, ma Erna Perathoner Moroder, è deceduta sul posto. La 69enne ha invece riportato nella caduta un grave politrauma ed è ora ricoverata in rianimazione all'ospedale di Bolzano.