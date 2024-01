Cornetti Conad richiamati per possibile presenza di un corpo estraneo

L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale della Conad. "Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso", si legge nel comunicato

Richiamati i cornetti Conad per la possibile presenza di un corpo estraneo. Questo ha costretto la catena di supermercati a ritirare dagli scaffali dei propri punti vendita diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticcera commercializzati col proprio marchio. I prodotti sono i seguenti: cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153); cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160); cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177); cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433).