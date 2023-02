Tiramisù con rischio presenza allergeni, ritirati prodotti Mascherpa

A seguito della morte per shock anafilattico di una ragazza che aveva mangiato un tiramisù vegano con presenza di tracce di latte non dichiarate in etichetta, continuano ad arrivare ritiri di prodotti per presenza di allergeni non indicati . Dopo quello dei tiramisù vegani, nuovi ritiri hanno interessato 18 dolci con marchio Mascherpa, tra cui tiramisù non vegani ma anche mousse, cheesecake e brownie.

I prodotti ritirati

approfondimento

Nello specifico i prodotti ritirati sono: Cheesecake ai frutti di bosco, venduta in barattoli da 100 grammi; Cheesecake al mango, venduta in barattoli da 100 grammi; Banana bread, venduto in pezzi da 75 grammi; Brownie in pezzi da 90 grammi; Carrot cake in pezzi da 75 grammi; Cookie arachidi in pezzi da 75 grammi; Cookie doppio cioccolato in pezzi da 75 grammi; Mousse tre cioccolati in barattoli da 100 grammi; Savoiardi in confezioni da 75 grammi; Tiramisù al burro d'arachidi in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù al caramello in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù classico in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù ai frutti di bosco in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù al mango in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù al tè matcha in barattoli da 100, 150 e 300 grammi; Tiramisù alla nocciola in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù alla Nutella in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi; Tiramisù al pistacchio in barattoli da 100 grammi, 150 grammi e 300 grammi.