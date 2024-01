Papa Francesco, tosse e respiro affannato: non legge discorso udienza

A causa di un forte raffreddore Papa Francesco ha rinunciato a leggere il discorso che doveva pronunciare in occasione dell'udienza concessa a una delegazione della Federazione internazionale delle università cattoliche (Fiuc). Il pontefice, come già accaduto ultimamente, anche oggi è arrivato in carrozzina al Palazzo Apostolico Vaticano.

"Avrei da leggere un discorso lungo - ha spiegato Papa Francesco -, ma ho il respiro un po' affannato. Vedete, ancora questo raffreddore che non se ne va. Mi prendo la libertà di consegnare il testo a voi così che lo leggiate. E grazie, grazie tante". Sempre a braccio, il Pontefice ha poi detto di voler ringraziare "per questo incontro, per il bene che fanno le università, le nostre università cattoliche", poi ha consegnato il discorso preparato per l'occasione.

I problemi di salute

Già da prima di Natale, da quando è stato colpito dall'infezione ai polmoni, Papa Francesco fatica a riprendersi pienamente. Bergoglio era stato colpito da una bronchite acuta e infettiva, come lui stesso aveva spiegato alla fine di novembre: "Sono vivo, grazie a Dio è bronchite e non polmonite. È importante prendersi cura di se stessi, siamo forti ma anche fragili" aveva detto in quella occasione. È comunque già capitato che il pontefice consegnasse il discorso preparato. L'ultima volta è avvenuto il 12 gennaio in occasione di un incontro con un gruppo di comunicatori francesi: "Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po' di bronchite", aveva affermato. In ogni caso, per ora i programmi del papa, compresi i viaggi in Argentina e Polinesia, non sono stati cambiati.