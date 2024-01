Venezia, al via prenotazione e contributo di ingresso: come funziona

Ticket e prenotazione obbligatoria per entrare a Venezia. Da oggi è online il portale del comune attraverso il quale si dovrà prenotare la visita in città e, se tenuti, pagare il contributo di ingresso di 5 euro nei 29 giorni da bollino nero, tra aprile e luglio 2024. La procedura di prenotazione digitale è semplice e veloce. È sufficiente collegarsi alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://cda.ve.it , inserire i propri dati, prenotare la visita, pagare il contributo e scaricare un QR CODE che attesterà il pagamento del ticket o la condizione di esclusione o esenzione e che dovrà essere esibito durante i controlli a campione.

Date, modalità e multe

La registrazione, disponibile dalla mezzanotte del 16 gennaio attraverso il nuovo portale del comune di Venezia, sarà obbligatoria per tutti (ad esclusione dei residenti per i quali sarà sufficiente esibire un documento di identità) nei 29 giorni dell’anno a maggior afflusso turistico: dal 25 al 30 aprile, dal primo al 5 maggio e durante tutti i fine settimana estivi fino al 14 luglio, ad eccezione del weekend della Festa della Repubblica (1-2 giugno). Il nuovo provvedimento, oltre ai residenti, non riguarderà gli studenti, i turisti pernottanti negli hotel (sui quali grava già la tassa di soggiorno) e molte altre categorie che giornalmente accedono alla città, come i lavoratori pendolari, esclusi dal pagamento ma NON dalla prenotazione sul portale. Per i trasgressori, sono previste multe da 50 a 300 euro. L’obiettivo della sperimentazione è soprattutto quello di disincentivare il turismo pendolare, quello mordi e fuggi, nei giorni da bollino nero.