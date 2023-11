Venezia, nasce una guida per convivere con i gabbiani

Garriscono di notte, rubano panini e pizzette dalle mani dei turisti di giorno. I gabbiani reali a Venezia sono una presenza costante con cui residenti e vacanzieri devono convivere, visto che sono ben duemila quelli stanziali e 430 le coppie che nidificano. Per farlo, l'amministrazione comunale ha predisposto un vademecum ad hoc per informare cittadini e turisti sulle norme comportamentali da mettere in atto