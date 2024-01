Strage di Erba, Olindo: "Revisione processo? Sogno un futuro con Rosa"

“Ho cambiato lavoro e spero di uscire", ha rivelato l’uomo in una lettera scritta a mano, rivelando che in carcere sarebbe cambiato l’atteggiamento nei suoi confronti. A 17 anni dalla strage la celebrazione del processo potrebbe ribaltare la sentenza di condanna. "Ora vogliamo l'assoluzione, non ci fermiamo, andiamo dritti verso l'obbiettivo", ha detto l'avvocato

Olindo Romano è "contento" per la decisione dei giudici bresciani di affrontare in aula l'istanza di revisione della sentenza che ha condannato lui e sua moglie Rosa Bazzi all'ergastolo per la strage di Erba. "Non vedo l'ora che arrivi quel giorno per affrontare un vero processo", ha detto al suo tutore, l'avvocato Diego Soddu, che lo ha incontrato stamani nel carcere di Opera.