Esercitazioni di salvataggio a bordo dei gommoni della Geo Barents

Sono da poco passate le 8 del mattino quando i membri della crew di Medici senza Frontiere riprendono le attività di esercitazione. Oggi è la giornata delle simulazioni in mare, a bordo dei due gommoni Orca e Mike salgono le persone che dovranno effettuare i salvataggi in mare.

A bordo di Orca, guidato da Megan ci sono Kawtar, mediatrice culturale che avrà il compito di parlare per prima con le persone che sono sui barconi in difficoltà in mezzo al mare, due membri del gruppo Sar, Caro che è la team leader e Pau ed io. Ci sono le sacche piene di giubbotti di salvataggio per adulti e bambini e le luci in caso di necessità.

A bordo di Mike guidato da Samu c’è, invece, un’infermiera, Sofie e Sandra del gruppo Sar, il team leader Gerard e Flavia, la responsabile della comunicazione di Msf. Anche qui giubbotti e luci non mancano. Il resto della crew sarà di aiuto durante tutte le simulazioni ed esercitazioni. Uno dei gommini resta sempre accanto all'imbarcazione in difficoltà mentre l'altro porta le prime persone salvate sulla nave.

Una volta scesi in mare, si provano e si riprovano tutti gli scenari possibili in cui ci si trova ad effettuare i salvataggi, dal tirare fuori dall’acqua le persone cadute in mare alle tecniche di rianimazione a bordo del gommone, dal salvataggio dei neonati e dei bambini all’avvicinamento dei barconi in difficoltà quando freddezza e fermezza sono gli elementi indispensabili per riuscire nel soccorso. Nessuna improvvisazione ma tanto studio, esercitazione e pratica anche se si è esperti.

Simulazione in caso di persone cadute in mare

In caso di persone cadute in mare, la prima cosa da fare è lanciare i giubbotti di salvataggio in acqua, nell’eventualità in cui le persone in pericolo siano molte si lancia anche il centifloat, un lungo tubo gonfiabile a cui possono aggrapparsi più persone che vengono così trainate verso il gommone per poi essere portate a bordo della Geo Barents. Con l’ausilio di un manichino, ci si esercita a tirare fuori dall’acqua una persona adulta caduta in mare, si tratta di una tecnica precisa che va provata e riprovata per non trovarsi impreparati al momento del salvataggio.

Una volta che il manichino è stato tirato fuori dall’acqua e portato sul gommone, si continua come se si trattasse di una persona appena salvata, si controllano i parametri vitali e, se necessario, si procede con la respirazione e il massaggio cardiaco. A bordo di entrambi i gommoni c’è un kit di primo soccorso con ventilazione per bambini e adulti e tutte le persone a bordo della Geo Barents sono stati formate per praticare il massaggio cardiaco. In caso di persona priva di coscienza, ci si avvicina alla nave da dove verrà fatta scendere una barella per portare, poi, all’interno la persona inerme e prestare le cure necessarie.

Si riprova, poi, con un bambino. Massaggio cardiaco e ventilazione si provano e si riprovano mentre si lanciano i giubbotti in mare per le altre persone in difficoltà. Si prove e si riprova più volte. Sono diversi gli scenari possibili e tutti vanno simulati. La stessa tecnica si ripete anche per i bambini, i neonati e le donne incinte che avranno bisogno di essere tirate fuori dall’acqua e portate sul gommone con un’altra manovra e con più attenzione per non creare problemi al bambino in grembo. Nel frattempo, si provano anche le diverse manovre di avvicinamento verso l’imbarcazione in difficoltà. "Nulla può e deve essere lasciato al caso quando si tratta di salvare vite umane. È meglio provare tutti gli scenari possibili, anche se si è esperti, che trovarsi impreparati" ripetono i membri della crew.

Una volta salvate le persone in acqua si procede verso la Geo Barents dove ad attendere c’è un’altra parte della crew, le persone addette all’accoglienza e i medici incaricati di un primo triage. Anche questo passaggio si prova e si riprova con uno dei membri del gruppo che viene così imbracato, esattamente come accade con le persone salvate, e portato all’interno della nave. Una tecnica che viene provata più volte con più persone di diverso peso e altezza.