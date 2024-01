Geo Barents, le simulazioni e i corsi di primo soccorso

Sulla nave non solo ci si impegna nella pulizia degli spazi destinati all'ospitalità dei naufraghi salvati, ma anche nell'esecuzione di esercitazioni e simulazioni relative alle fasi del soccorso in mare e alle operazioni a bordo dopo il recupero. Nessun dettaglio viene trascurato

I turni di osservazione

La giornata inizia con la formazione per i turni di osservazione. Sul ponte di comando Claire, la responsabile del gruppo Sar, spiega ai nuovi arrivati come utilizzare i binocoli e come procedere durante i turni di osservazione. Le segnalazioni dei barconi in difficoltà, infatti, possono anche arrivare dalla stessa nave. Per l’intera giornata e per l’intera nottata, sul ponte di comando c’è sempre un membro della crew che osserva il mare con il binocolo per scorgere i barconi in difficoltà. Nel caso in cui venisse avvistata un’imbarcazione in difficoltà, ad essere avvisata è la responsabile del gruppo Sar che attiverà tutte le comunicazioni necessarie e le procedure previste mentre la crew si prepara al soccorso.



I gommoni

Si continua, poi, con la sistemazione dei gommoni di salvataggio. I membri del gruppo Sar, le persone che – di fatto - si recano fino alle imbarcazioni, sistemano i due gommoni utilizzati nel precedente soccorso. Al loro interno vengono riposti i giubbotti di salvataggio che saranno consegnati alle persone salvate che, nel frattempo, sono stati ripuliti e riforniti di tutto il necessario per il salvataggio, si sistemano le luci e tutto ciò che è effettivamente utile per il primo soccorso, anche medico, un kit di rianimazione viene sistemato all’interno di entrambi i gommoni. A tutti i membri della crew viene spiegato come utilizzarlo e come effettuare il massaggio cardiaco ad adulti e bambini, anche neonati. Terminata la pulizia e la sistemazione dei gommoni, si procede con le simulazioni di ciò che accadrà sui gommoni durante il soccorso e una volta tornati a bordo.