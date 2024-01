Geo Barents, numeri e storia della nave di Medici senza frontiere

10.397 persone salvate in mare dall’inizio delle attività di Geo Barents, la nave di salvataggio di Medici senza Frontiere, che opera nella zona Sar del Mediterraneo dal 2021. 151 i salvataggi effettuati dal team della ONG, fondata nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti. 62 le operazioni di salvataggio effettuate nel 2023 in 28 diverse missioni.

Quando nasce la Geo Barents?

A maggio del 2021, la Geo Barents entra per la prima volta nella zona Sar del Mediterraneo. La nave, presa in affitto dalla ONG, era prima una imbarcazione utilizzata dalla società norvegese Uksonoy & co per effettuare i rilievi sismologici. A bordo ci sono 21 persone dello staff di Medici senza Frontiere e 15 persone che compongono la crew di bordo, dal capitano ai tecnici, tra loro anche il personale che gestiva la nave precedentemente quando il suo era un utilizzo differente.

Prima della Geo Barents, il personale di Medici senza Frontiere ha supportato, a bordo, le diverse ong che operano nel mediterraneo.

Un medico, una ginecologa, una infermiera, due mediatori interculturali, una psicologa, otto esperti e responsabili di operazione di ricerca e soccorso, un logista, capo progetto e vice capo progetto sono tra il personale a bordo della prima missione del 2024.

In ogni missione, ognuno ha un ruolo preciso e un compito da portare a termine durante la navigazione e durante i salvataggi.

“Dal 2021, la Geo Barents ha soccorso oltre 10mila persone, ognuna di loro con la propria storia e il proprio vissuto e la maggior parte delle volte le ferite fisiche e mentali che riportano riflettono l’entità delle violenze subite nei loro Paesi di origine o nei Paesi di transito come la Libia e la Tunisia” spiega Celine Urbain, capo progetto di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents.