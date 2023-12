Migranti, Geo Barents arrivata a Genova con 36 uomini a bordo

I soccorsi

Adesso saranno avviate le procedure di identificazione e profilassi, igiene, vestizione, cibo e trasferimento in Piemonte. Non sono segnalate particolari criticità sanitarie, quindi le operazioni dovrebbero svolgersi celermente anche considerata l'assenza minori a bordo. La Croce Bianca Genovese è presente con ANPAS per l'assistenza sanitaria e, in particolare, per la mediazione culturale con propri operatori. L'ultimo sbarco della nave norvegese di Medici Senza Frontiere a Genova risale al mese di ottobre.