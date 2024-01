Erchie (Brindisi), sindaco Pasquale Nicolì arrestato per concussione

Ai domiciliari anche l'assessore ai lavori pubblici e polizia urbana. Disposto il divieto di dimora per l'assessora ai servizi sociali e per l'ex responsabile dell'area tecnico-amministrativa del Comune. Diversi gli episodi contestati a vario titolo agli indagati ascolta articolo

Il sindaco di Erchie (Brindisi) Pasquale Nicolì è stato arrestato per concussione, abuso d'ufficio in concorso e atti persecutori insieme all'assessore ai lavori pubblici e polizia urbana, Oronzo Bernardi. Entrambi sono stati posti ai domiciliari. La misura restrittiva, chiesta dalla procura, è stata emessa dal gip del Tribunale di Brindisi che ha anche disposto il divieto di dimora per l'assessora ai servizi sociali, Pamela Melechì, e per l'ex responsabile dell'area tecnico-amministrativa del Comune, Ciro Pasquale.

Le accuse Dalle indagini compiute dai carabinieri sono emerse presunte attività amministrative illecite in un periodo compreso tra l'ottobre del 2020 e il maggio del 2022. Diversi gli episodi contestati agli indagati. Secondo l'accusa il sindaco avrebbe tentato di condizionare "illecitamente l'attività del responsabile dell'area servizi". In particolare - viene spiegato in una nota della procura di Brindisi - il "primo cittadino avrebbe intimato di ottemperare, anche sotto minaccia di rimozione (cosa, poi, avvenuta), ad una propria richiesta inerente alla formalizzazione della proroga retroattiva dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ad una cooperativa sociale (per un importo di circa 15mila euro), ormai giunta a scadenza del contratto".

Gli episodi contestati All'assessore Bernardi viene contestata "l'induzione indebita nei confronti di una cooperativa, non più incaricata per conto del Comune di Erchie, all'effettuazione (in via confidenziale) dell'attività di raccolta di rifiuti (ferro, legno, materiale informatico) presso un privato, conoscente dell'indagato, e conseguente trasporto e abbandono degli stessi presso un immobile di proprietà comunale, in attesa del successivo smaltimento". Bernardi è anche indagato anche per violenza sessuale perchè avrebbe molestato una donna che si trovava all'interno degli uffici comunali. Secondo l'accusa poi Nicolì, Melechì e Pasquale avrebbero fatto pressioni sulla commissione di un concorso indetto dal Comune per escludere un candidato alle ultime elezioni amministrative con la coalizione opposta.