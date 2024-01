Preso primo latitante dell'anno, è broker del narcotraffico

L'arresto

Ed è stato arrestato. Molto probabilmente lontano dall'Italia il 64enne non ha rinunciato alle festività natalizie per riabbracciare moglie e figlio. Ha badato a evitare la strada e di farsi vedere in giro, ma l'evidente incremento dei volumi della spesa familiare ha acceso i riflettori dei carabinieri. Durante le festività moglie e figlio non rinunciavano a una sosta in tabaccheria per acquistare sigarette. Però, entrambi non risultavano fumatori. Così i militari hanno intensificato le osservazioni e presidiato il quartiere con sempre maggiore attenzione. Fino all'arresto.