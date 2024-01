Due ragazzini travolti da una valanga in Alto Adige, sono salvi

Entrambi sono in condizioni buone ma hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Vipiteno per accertamenti

Due ragazzini di 10 e 11 anni, travolti da una valanga durante un fuoripista a Racines, in Alto Adige, sono stati tratti in salvo e ora sono in buone condizioni. E' successo in un canalone fuoripista nelle vicinanze delle piste Rinneralm e dell'impianto Enzian.