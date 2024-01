Violenza sulle donne, 57enne aggredita a Pietra Ligure: è grave

La vittima è stata subito trasferita in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno vagliando la posizione dell'ex marito

A Pietra Ligure, in provincia di Savona , una donna di 57 anni è stata aggredita all'ingresso di un palazzo in via Accame. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente pochi metri prima di rientrare a casa.

La ricostruzione dei fatti

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la donna in gravi condizioni è stata subito trasferita in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno vagliando la posizione dell'ex marito.