Soriano, aggrediscono infermiere in guardia medica

Le condizioni del ferito

Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato trasferito a Catanzaro dopo che gli è stato riscontrato un trauma cranico, mentre l'infermiere aggredito, che ha avuto una crisi d'ansia ed è stato medicato. Sulla posizione dei cinque giovani sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri così come sulla versione del 23enne che ha raccontato di essersi procurato le ferite in seguito a una caduta da una scala. Su questo i quatto giovani sono stati ascoltati in caserma per tutta la notte e per due di loro è scattata la denuncia per lesioni.