L'infermiera picchiata a Castellammare: "Distrutta psicologicamente"

"Sono stanca, distrutta sia psicologicamente che fisicamente". Così Anna Procida, l'infermiera aggredita mentre era sul lavoro al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). "Ho lasciato le mie figlie a casa ieri sera e stamattina due bambine così piccole hanno visto la loro mamma in condizioni pietose!", ha aggiunto la donna, colpita con un pugno al viso, in un post su Facebook.

L'appello

"Come glielo spieghi a due bambine - prosegue la donna - che un uomo grande il triplo della mamma l'ha aggredita con un cazzotto in pieno volto e con tutta la rabbia che poteva avere solo perché la mamma stava facendo semplicemente il suo lavoro.

Io sono stanca ma combatterò con tutte le mie forze perché questo non si ripeta mai più. Abbiamo bisogno di tutela! Abbiamo bisogno di concretezza, non di finto perbenismo e che si concluda tutto in una bolla come succede spesso", sottolinea l'infermiera. "Sono una donna e un'infermiera non un eroe, ho semplicemente cercato di fare al meglio il mio lavoro e ne ho ricevuto un cazzotto in faccia", conclude.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta la sera del 3 gennaio alle ore 20.30 circa, nel pronto soccorso dell'ospedale stabiese. La donna è stata strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un pugno al viso. Pesanti le conseguenze per la 30enne: la frattura dell'incisivo superiore destro mediale, l'infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, suturata con un punto riassorbibile, una vistosa tumefazione al lato destro del volto, una lombalgia post traumatica e un severo stato di agitazione psicomotoria. La prognosi è di 25 giorni salvo complicazioni.