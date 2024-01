Firenze, Kata rapita per vendicare un abuso subito da un'altra bimba

Questa è una delle tante piste che si affiancano ad altre, tra le quali quella della vendetta per i forti contrasti fra bande maturati nel controllo del "racket degli affitti" delle stanze dell'ex albergo per immigrati clandestini e senza casa

C'è un'altra pista sulla scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni, sparita il 10 giugno 2023 dell'ex hotel Astor di Firenze. Il suo sequestro potrebbe essere stato maturato come "vendetta trasversale" per un abuso sessuale subito da un'altra bimba che viveva anch'essa dentro la struttura. A riportare la notizia è La Repubblica. ( LE INDAGINI )

Le indagini

Al momento non ci sono riscontri, ma questa ipotesi viene valutata nel massimo riserbo e al vaglio ci sarebbe la posizione di un soggetto vicino a Kata come presunto autore dell'abuso sessuale all'altra bimba. Questa è una delle tante piste che si affiancano ad altre, tra le quali quella della vendetta per i forti contrasti fra bande maturati nel controllo del "racket degli affitti" delle stanze dell'ex albergo per immigrati clandestini e senza casa.